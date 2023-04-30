وفاة مشجعة مغربية خلال مباراة الرجاء والأهلي

أفادت سلطات مدينة الدار البيضاء، الليلة، بأن مشجعة لفريق الرجاء البيضاوي تبلغ من العمر حوالي 29 سنة، وافتها المنية اليوم، خلال تواجدها بمحيط المركب الرياضي محمد الخامس لحضور مباراة الرجاء البيضاوي والأهلي، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكانت السلطات ومصالح الوقاية المدنية في الدار البيضاء قد تدخلت فور إشعارها بالحادث، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمعنية بالأمر بعين المكان، كما جرى نقلها على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة حيث لفظت أنفاسها.

وقامت السلطات المعنية بفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.