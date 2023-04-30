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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي يحذر من التحريض ضد الوطن وينفي امتلاكه صفحات على السوشيال

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، إنه ليس لديه صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يدلي بتصريحات عبر السوشيال ميديا.


وأضاف خالد الجندي، في برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي"، أن خطورة التحريض على رموز الدولة أدى إلى أن هناك دولا هجرت شعبها وتفككت ، منوها أن من يحرض على رموز الدولة هو شخص خسيس.

وأشار إلى أنه علينا أن ننتبه من الإنسياق خلف الشائعات والتحريض ضد الوطن، وعدم الإنصات إلى أعداء الوطن الذين يمثل الوطن عندهم حفنة من التراب.

 


 

توزيع كتيب مجانا على الجمهور


وقال خالد الجندي، إنه يعكف على إعداد كتيب يهم جميع الناس ويحتوي على كل ما يحتاجه الناس في حياتهم الدينية.


وأشار إلى أنه سيوفر هذا الكتيب ويطبعه ويعطيه لمن يحتاجه مجانا عبر البريد بدون أن يدفع فيه أي مقابل.

 

خالد الجندي الشيخ خالد الجندي صفحات مواقع التواصل رموز الدولة الوطن

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