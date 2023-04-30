كورال القنطرة يزين احتفالات ثقافة الإسماعيلية بعيد تحرير سيناء

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، بعدد من مواقعه التابعة، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بعيد تحرير سيناء.

في بيت ثقافة القنطرة شرق أقيمت احتفالية اليوم الواحد بعنوان "حب الوطن من الإيمان" وذلك ضمن نشاط ثقافة القرية، بدأت بلقاء حواري أداره الأديب هيثم عمران، وشارك به كل من البطل صلاح عبد العظيم من قدامى المحاربين بالقنطرة وتناولت في كلمته كيفية تحرير سيناء ودور الجيش المصري والقيادات السياسية ودورها في ملحمة الحرب والسلام، وتناول البطل محمود صلاح في كلمته دور أبطال أكتوبر والبطولات التي قام بها الجنود المصريين وكيفية التعامل في إدارة الحرب مع العدو الاسرائيلي.

وأقيمت أمسية شعرية لشعراء نادب أدب القنطرة شرق وهم الشاعر سيد عباس، الشاعر عماد الخطيب، أعقبها مجموعة من الفقرات الثقافية لمواهب نادي أدب الطفل بالقنطرة شرق، كما قدم فريق كورال بيت ثقافة القنطرة شرق مجموعة من الأغاني الوطنية منها "يا حبيبتي يا مصر، مصر هي أمي، عاش اللي قال، بسم الله، يا بلادي"، وسط إقبال وتفاعل كبير من اهالي القنطرة شرق.

وفي سياق الاحتفالات شهد بيت ثقافة طفل القنطرة شرق تنفيذ حوار ثقافي بعنوان "مصر اليوم في عيد"، أوضحت به مديرة البيت جزءا من تاريخ سيناء وأهميتها بالنسبة لمصر وكثير من الأحداث التي وقعت على أرضها، ثم تناولت خطوات تحريرها والمشروعات التي تمت لجعلها قاطرة للتنمية في مصر.

وفي مكتبة القصاصين الثقافية أقيمت محاضرة بعنوان "سيناء أرض الفيروز" أدارتها أمينة المكتبة حيث تم تناول عدة محاور عن أهمية سيناء بالنسبة لمصر، شعب مصر العظيم، الحفاظ على أرض الوطن.

الفعاليات نظمها فرع ثقافة الإسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن، ضمن فعاليات إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، وتأتي في سياق برامج هيئة قصور الثقافة احتفالا بالذكرى 41 لتحرير سيناء.