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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمان العاصي تكشف عن سر لأول مرة: اعتزلت الفن بعد حضرة المتهم أبي

ايمان العاصي
ايمان العاصي

كشفت الفنانة إيمان العاصي عن سر لأول مرة، موضحة أن اعتزالها كان كذبة، بعد نجاحها في مسلسل حضرة المتهم أبي.

وقالت إيمان العاصي في برنامج "الجانب الآخر": "بعد نجاح مسلسل حضرة المتهم أبي، كنت في عمر التاسعة عشر، وبعدها قدمت فيلم مسجون ترانزيت، وكان النجاح كبير، وجدت نفسي لا استطيع المشي وفي المولات ولا الأكل في المطاعم، وكنت وقتها صغيرة جدا، وكذبت كذبة كبيرة جدا على شركة الإنتاج كنت متعاقدة معها على 3 أفلام وقلت لهم إنني اعتزلت الفن، وابتعدت 3 سنوات وعدت بعدها كنت أكبر وأنضج.

على الجانب الآخر، شاركت إيمان العاصي، صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

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مسلسل جعفر العمدة


مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان وهالة صدقي ومنة فضالي وزينة وإيمان العاصي ومي كساب وأحمد فهيم وعصام السقا؛ ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

محمد رمضان محمد سامى إني هالة صدقي إيمان العاصي منة فضالي

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