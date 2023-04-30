النجم السوري جهاد سعد: «روجينا» قديسة في محراب الفن وراهبة بمعبد الإبداع

كشف النجم السوري جهاد سعد، كواليس مسلسل ستهم، مع النجمة روجينا، والذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً.

وقال النجم جهاد سعد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: «روجينا قديسة في محراب الفن وراهبة في معبد الإبداع.. ولديها تركيز عالي المستوى وإحساس بالمسؤولية واهتمام عام بكل التفاصيل اللي حواليها».

واستكمل جهاد سعد: «روجينا تعمل بصمت وجاهزة في كل لحظة تقديم ومعايشتها لشخصية ستهم وتبنيها لقضية المرأة وحريتها.. وكان واضحًا جدًا في عينيها وفي ملامحها وفي حركة جسمها.. لأنها أثبتت بجدارة قد إيه هي ممثلة عظيمة».

وأضاف جهاد سعد: «كان في توحد في الشخصية فبقيت أشوف روجينا هي ستهم وهي كانت تقولي رماح وكنا عايشين اللحظات بالكامل وأنا بوجه لها تحية كبيرة».

قصة مسلسل ستهم

يستلهم مسلسل “ستهم” أحداثه من قصص لسيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، حيث تمت الإشارة إلى ذلك من البرومو الرسمي للمسلسل، أنه مستوحى من قصص واقعية.

ويتفرد العمل بأنه الوحيد خلال موسم رمضان 2023، أحداثه مستوحاة من الواقع، وتقدم شخصية سيدة ترتدي ثوب الرجال، ما جعل الجميع متشوقا لمشاهدة روجينا في هذا الثوب، وفي انتظار ما تقدمه خلال الماراثون الرمضاني، ويحسب لها جرأتها في تقديم هذه الشخصية التي تقدم للمرة الأولى في سباق رمضان في الدراما المصرية.

مسلسل ستهم

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل “ستهم”، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أولى تجاربه في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.