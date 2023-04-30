أسعار السلع اليوم| تراجع 25 جنيها في الدواجن.. الكندوز يصل 280.. والبلطي بـ 70

تباينت أسعار السلع اليوم الأحد 30-4-2023، أول تعاملات الأسبوع الجاري، وفقا لأخر تحديث.. ويقدم موقع صدى البلد أسعار السلع اليوم ضمن نشرته الخدمية.

وحافظت أسعار الدواجن على تراجعها خلال تعاملات اليوم الأحد 30 أبريل 2023، وتحرك سعر الدواجن البيضاء اليوم بنحو جنيه واحد مسجلة 62 جنيها للكيلو مقارنة بـ 61 للكيلو خلال تعاملات أمس.

وكانت هبطت أسعار الدواجن اليوم بشكل كبير، إذ تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء التسمين بنحو 25 جنيها من أعلى سعر لها وصل خلاله سعر الفراخ البيضاء إلى 92 جنيها للكيلو.

سعر السمك البلطى اليوم ..وسجل سعر كيلو سمك بلطي1 سعرًا يتراوح ما بين 74 الي 76جنيها لتصل إلى المستهلك متراوحا بين 70 و75 جنيها، سعر سمك بلطي نمرة "2" 73 جنيه، بلغ سمك بلطى اسوانى 50 جنيه .

فيما سجل سعر سمك فيله بلطى للكيلو ما بين 40 إلى 200 جنيه.

ووصل سعر سمك البورى 90 جنيها للكيلو الواحد ، تراوح سمك بورى 2 من 50 الى 60 جنيها للكيلو

وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض ما بين 70 و 100 جنيه، بياض املس 1 بلدى بين 60 و 100 جنيها ،بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) بين 30 و50 جنيها.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضًا أسعار اللحم المستوردة، بالإضافة إلى أسعار الكبدة والسجق وجميع مبيعات الجزارة.

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 220 - 280 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و320 جنيهًا وفقًا للقطعية.

وتراوح سعر اللحم الجملى بين 200 و240 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.



أسعار الخضراوات …سجل متوسط سعر كيلو الطماطم اليوم ما بين 3.5 و 6.5 جنيه.

وتراوح سعر البطاطس اليوم ما بين 4 و 5.5 جنيه وسعر البصل اليوم تراوح ما بين 5 و9جنيهات متراجعا بنحو جنيها واحدا. .

وبلغ سعر الكوسة اليوم فى سوق العبور 6 جنيهات للكيلو ، وتراوحت الفاصوليا بين 8 الى 14 جنيها، واستقر الباذنجان البلدي عند 6 جنيهات .

وتراوح الفلفل الرومي البلدي اليوم فى سوق العبور بين 6 الى 9 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 7 و 11 جنيه للكيلو.

وسجل سعر الملوخية اليوم فى سوق العبور بين 3 الى 7 جنيهات للكيلو ، خيار صوب بين 5 الى 7 جنيهات، خيار بلدى بين 4 إلى 6 جنيهات، البطاطا بين 4 الى 6 جنيه.