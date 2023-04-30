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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 30-4-2023

صدى البلد

شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 30-4-2023، تراجعا ملحوظا في معظم الانواع، وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لـ " سوق العبور " لتجارة الجملة.

وننشر أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاحد 30 أبريل 2023، ضمن النشرية الخدمية التي نقدم من خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

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أسعار الخضراوات اليوم فى سوق العبور 


أسعار الخضراوات …سجل متوسط سعر كيلو الطماطم اليوم ما بين 3.5 و 6.5 جنيه.

وتراوح سعر البطاطس اليوم ما بين 4 و 5.5 جنيه وسعر البصل اليوم تراوح ما بين 5 و9جنيهات متراجعا بنحو جنيها واحدا.  .

وبلغ سعر الكوسة اليوم فى سوق العبور 6 جنيهات للكيلو ، وتراوحت الفاصوليا بين 8 الى 14 جنيها، واستقر  الباذنجان البلدي عند  6 جنيهات .

وتراوح الفلفل الرومي البلدي اليوم فى سوق العبور  بين 6 الى 9 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 7 و 11 جنيه للكيلو.

وسجل سعر الملوخية اليوم فى سوق العبور بين 3 الى 7 جنيهات للكيلو ، خيار صوب بين 5 الى 7 جنيهات، خيار بلدى بين 4 إلى 6 جنيهات، البطاطا بين 4 الى 6 جنيه.

وتراوحت اسعار بسلة اليوم فى سوق العبور بين 13 الى 17 جنيها للكيلو، قلقاس بين 5 الى 8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفول الاخضر 8 جنيه

ويعد سوق العبور انجاز قومي كبير ونقلة حضارية وسلوكية هامة بني على أحدث مستوي عالمي ليكون الأول على مستوى الشرق الأوسط وروعي في تصميمه طبيعة المجتمع المصري وأنماط سلوكه وأساليب استهلاكه .

وتم افتتاح سوق العبور في 1994 حيث قد قدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة في روض الفرج وغمرة والتي كانت سبباً في وصول نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة إلى 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى 3-5 % بعد إنشاء سوق العبور وهي النسبة المتعارف عليها في أحدث الأسواق العالمية.

 

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

وفيما تعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم فى سوق العبور بين 7 إلى 19 جنيها للكيلو، ليمون أضاليا من 3 إلى 6 جنيهات، تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي بين3 و 5.5  جنيه.


أسعار العنب بسوق العبور

وسجل سعر كيلو العنب المستورد الاصفر 40 جنيها، سعر كيلو العنب المستورد الأسود  40 جنيها . 

أسعار التفاح في سوق العبور

تراوحت أسعار كيلو سعر  تفاح أمريكي إيطالي و الجولدن بين 18 الى 30 جنيها  ،جوافة 6 الى 12جنيها ، كانتلوب 5 الى 10 جنيها ، رمان 8 إلى 18جنيها ، برقوق مستورد 30 جنيها ،اناناس 50جنيها، فراولة 10 جنيها ،

وتراوح سعر كيلو بلح سيوي 40 جنيه، بلح ثلاجة 10 جنيهات، وصل سعر  الكمثرى المستوردة 60 جنيه للكيلو الواحد ،وتراوح سعر كيلو نكترين بلدي مابين 10 الى 20 جنيه ، وسجل الكيوي 26 جنيه للكيلو . 

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