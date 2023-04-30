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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الداودى يوجه بإعداد خطة شاملة لإعادة رصف شوارع مدينة قنا

اجتماع رصف الطرق
اجتماع رصف الطرق بقنا

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بسرعة إعداد خطة شاملة ومحددة بتوقيتات زمنية لإعادة رصف شوارع مدينة قنا بعدما شهدت أعمال صيانة خطوط مياه الشرب أو مطابق صرف صحي، ومد خطوط غاز طبيعى، وكابلات فايبر، وكذلك الشوارع التي حدث بها هبوط أرضي، للحفاظ على السلامة الإنشائية للطرق، ورفع معدلات الأمان بها، والوقاية من احتمالية وقوع حوادث، فضلا عن إضفاء المظهر الحضارى على شوارع المدينة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده صباح اليوم، الأحد، بحضور المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وصالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، ومسئولى الشركة المنفذة لعدد من مشروعات رصف الطرق بمدينة قنا.

 

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وكلف محافظ قنا، مسئولى مجلس المدينة ومديرية الطرق بمراجعة جميع الطرق بمدينة قنا، وتحديد الشوارع التى سيتم رصفها، وإعداد بيان تفصيلى بها تمهيداً لإدراجها بالخطة الاستثمارية، مشدداً على ضرورة التنسيق مع مسئولى شبكات المرافق لاستبعاد أى شوارع محتمل أن تشهد أعمال مرافق خلال فترة قريبة.

كما وجه محافظ قنا بترسية أعمال الرصف على المقاولين الجادين لتنفيذ الخطط طبقا للجداول الزمنية والمواصفات الفنية ومعايير الجودة طبقا للكود المصرى للطرق، على أن يتم التنسيق مع إدارة مرور قنا عند البدء فى عمليات الرصف لغلق الشوارع التى يتم رصفها وعمل تحويلات مرورية حتى الانتهاء منها، وذلك منعا للتكدسات المرورية المحتملة.

وقال محافظ قنا إنه تم تحديد 11 شارع داخل مدينة قنا لإدراجهم فى خطة الرصف المقبلة، وسيتم إدراج الشوارع المتبقية تِباعاً، وإنه سوف يتم بدء أعمال الرصف بتلك الشوارع فور اعتماد الخطة، على أن يتم رصف الشوارع بشكل متتالٍ حتى لا تحدث أزمات مرورية.

وشدد على مسئولى الشركات المنفذة بضرورة مراعاة منسوب غرف المياه وأغطية مطابق الصرف الصحي، على أن تتماشى مع مستوى الرصف، مؤكداً أن مشروعات رصف الطرق لها الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتيسير حركة المرور.

 

قنا مدينة قنا مديرية الطرق تحسين جودة الحياة خطة الرصف رصف الشوارع

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