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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات بالمنوفية

إزالة التعديات في
إزالة التعديات في المنوفية

 أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن انطلاق أعمال الموجة الـ (21) لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة فى الفترة من 29 أبريل الجارى وحتى 14 يوليو 2023.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستى لتحقيق المستهدف وفق الجداول الزمنية المحددة.


وأشار محافظ المنوفية إلى أن الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مختلف جهات الولاية تواصل جهودها المكثفة فى شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات خلال أعمال المرحلة الأولى من الموجة والتى بدأت أمس السبت 29 ابريل وتستمر حتى 19 مايو المقبل.

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 واكد على ضرورة اليقظة التامة والتعامل بكل حسم مع أي محاولات تعدي وإزالتها في المهد وخاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجارى المائية بشكل مباشر ، بالإضافة إلى المتابعة الدورية لمنظومة المتغيرات المكانية وإزالة أي متغيرات جديدة تطرأ على الأراضى الزراعية تحقيقاً للصالح العام . 


ومن جانبه أكد المحافظ على متابعته المستمرة لإنتظام سير العمل بالموجة ميدانياً ومن خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام ، مشدداً بضرورة التنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودتها مرة أخرى ، مع الإستمرار في تفعيل محاضر التبوير للأراضى الزراعية للحالات التى تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها الزراعية لتعظيم الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي.

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