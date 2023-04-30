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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع السد بالسيدة زينب يشكون من انتشار القمامة والتعدي على الارصفة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ خالد عبد الرحمن شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد يتضرر فيها من انتشار القمامة وتعدي المحلات علي الأرصفة بالمنطقة محل سكنه .

وقال خالد عبد الرحمن في شكواه: نعاني نحن سكان شارع السد بالسيدة زينب من تحوله لخرابه بعد وقبل رمضان بسبب الباكيات التي كان بيتم  عرض الفوانيس بها، شارع السد اكبر شارع فى السيدة زينب لم يصل فى اى وقت الى ماوصل اليه من تعديات المحلات على الارصفة.

وأوضح أن ميدان ابو الريش اصبح نموذجا سيئا للاهمال المتعمد من المسؤلين عن الحي، واصبحت التكاتك فى كل مكان والقمامة فى كل شبر والصرف الصحي ضارب والمقاهى مخالفة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

رمضان تكاتك مجاري تعديات القمامة انتشار القمامة السيدة زينب مقاهي مخالفة

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