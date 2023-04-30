سكان شارع السد بالسيدة زينب يشكون من انتشار القمامة والتعدي على الارصفة

أرسل القارئ خالد عبد الرحمن شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد يتضرر فيها من انتشار القمامة وتعدي المحلات علي الأرصفة بالمنطقة محل سكنه .

وقال خالد عبد الرحمن في شكواه: نعاني نحن سكان شارع السد بالسيدة زينب من تحوله لخرابه بعد وقبل رمضان بسبب الباكيات التي كان بيتم عرض الفوانيس بها، شارع السد اكبر شارع فى السيدة زينب لم يصل فى اى وقت الى ماوصل اليه من تعديات المحلات على الارصفة.

وأوضح أن ميدان ابو الريش اصبح نموذجا سيئا للاهمال المتعمد من المسؤلين عن الحي، واصبحت التكاتك فى كل مكان والقمامة فى كل شبر والصرف الصحي ضارب والمقاهى مخالفة.

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