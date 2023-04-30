محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ الأعمال التمهيدية لرفع كفاءة شارع الجيش

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا لمتابعة الأعمال التمهيدية لرفع كفاءة وإعادة تأهيل وتجميل وتطوير شارع الجيش بالكامل، وكذلك تطوير ورفع كفاءة كورنيش ترعة المنصورية أسفل كوبري سندوب كمرحلة اولي بنطاق مدينة المنصورة.

واستعرض "مختار" التصميمات الهندسية والفنية المقترحة لتنفيذ أعمال التطوير المطلوبة بكل من شارع الجيش وكورنيش ترعة المنصورية.

وقال "مختار" إن المرحلة الأولي تستهدف التطوير ورفع الكفاءة والتجميل وإعادة التأهيل للشارع والميادين المتواجدة به حيث يتم تنفيذ أعمال بتكلفة تقديرية 15 مليون جنيه.

وأشار "مختار" لأهمية التنفيذ لكافة الأعمال المقرر تنفيذها وفقا للأصول الهندسية والفنية، مؤكدا ضرورة الاهتمام ببالوعات الأمطار وأن يتم التطوير بصورة حضارية وجمالية تساهم في تحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير والرصف المذكورة تأتي ضمن الخطة الموسعة للمحافظة لتطوير كافة شوارع وميادين المنصورة، ضمن الخطة الاستثمارية لتظل المنصورة عروسا للنيل، وذلك من خلال رصف جميع الشوارع الرئيسية والفرعية وتطوير المناطق الخضراء والأماكن الترفيهية، وتطوير المحاور المرورية للحد من التكدس المروري بالمدينة، كما أوضح أن هناك 150 مليون جنيه دعما إضافيا للخطة الاستمارية بالدقهلية هذا العام.

حضر الاجتماع رؤساء أحياء شرق وغرب مدينة المنصورة ووكيل وزارة الإسكان ومدير مديرية الطرق ومسئولي الشئون المالية والإدارية والتخطيط والمتابعة ومتابعة المشروعات.

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