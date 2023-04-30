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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جديدة ورخيصة .. طريقة عمل المجدرة بتكلفة اقتصادية

المجدرة
المجدرة

تعد المجدرة من الأكلات الشهية الشهيرة فى عدد كبير من الدول العربية بما فيها سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق.

نعرض لكم طريقة عمل المجدرة العربية بتكلفة محدودة جدا وذلك من خلال خطوات الشيف شربينى.

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مقادير المجدرة
عدس أسمر
أرز
بصل
زيت زيتون
كمون
بهارات
ثوم
ملح
قرفة
مرقة
فلفل أسود 

طريقة عمل المجدرة:
* اخلطى البصل والبهارات والكمون والقرفة والملح والفلفل الأسود وضعيهم فى حلة بها زيت زيتون على نار هادئة وشوحي البصل مع العدس حتى يتغير لونه
* ضيفى الأرز والمرقة وغطى الحلة حتى النضج وتستغرق تقريبا لمدة 25 دقيقة ثم ضعي المجدرة فى طبق التقديم .

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