عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: ثلاثة مشروعات جديدة ضمن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية يتفقد عددا من المشروعات

 

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن استكمال ثلاثة مشروعات جديدة  ضمن خطة مشروعات المرحلة الأولى من الإستراتيجية المتكاملة لمياه الأمطار  بمحافظة الإسكندرية للحد من تداعيات التغيرات المناخية والأمطار الغزيرة بموسم النوات، بمناطق سموحة وسيدي بشر والتي تضم نقاط ساخنة لتراكم المياه مثل: شارع النقل والهندسة، وميدان فيكتور عمنويل، وشارع ٥٧ ، ومحمد نجيب، وذلك بنطاق أحياء شرق والمنتزة أول.

محافظ الإسكندرية : إنطلاق الموجة الــ21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

مهنئًا عمال مصر .. محافظ الإسكندرية: هم سبيل الأمة للتقدم وتحقيق التنمية المستدامة

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء ماجد البرى مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور وليد عبد العظيم استشارى جامعة الإسكندرية، والمهندسة أميرة صلاح معاون المحافظ.

وقال المحافظ إن المشروعات الثلاثة ستساهم في القضاء تماما على أي تجمعات مياه في منطقة فيكتور عمانويل وسموحة ومنطقة محمد نجيب بالكامل. مؤكدا أن هناك تنسيق كامل مع جميع الجهات والأجهزة المعنية لسرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات. 

وأوضح أن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة، تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول عاجلة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط كميات مياه الأمطار التي تشهدها الإسكندرية كل عام نتيجة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستفادة من مياه الأمطار.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق والصرف على أقرب مسطح مائي مباشر، موضحا أنه يتم تنفيذ الاستراتيجية على عدة مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى تنفيذ 9 مشروعات، تستهدف حل مشكلات تراكم وتجمع مياه الأمطار بمناطق ومساحة مخدومة للمشروع وليس نقاط ساخنة أو الكورنيش فقط، وذلك من خلال تجميع مياه الأمطار باستخدام الجريان السطحي للشوارع الجانبية وخطوط انحدار بالشوارع الرئيسية والكورنيش، حيث من المخطط استغلال مياه الأمطار في مشروع الدلتا الجديدة. 

وأشار المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات خلال 3 أشهر، وذلك في مناطق: الشاطبي، وكليوباترا، ولوران ، وذلك من خلال البروتوكول المبرم بين إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة الصرف الصحي، كما تم الانتهاء من أعمال إعادة الشىء لأصله بالكورنيش والشوارع الجانبية المتفرعة منه، بالتنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية. 

وأضاف أنه من المستهدف خدمة باقي المناطق بالمحافظة ضمن المخطط العام للاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية تباعا.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية الصرف الصحى القيادة السياسية المشروعات التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة جديدة للدولار.. ماذا قررت الحكومة المصرية؟

طلعوا الشتوي تاني| درجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى هذا الموعد.. تفاصيل

تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

أروى ضحية طالب جامعي.. نشر صورا عارية ومنافية للآداب للحصول على 500 جنيه

الفرق كبير.. شاهد فستان شيرين على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

لعنة المارد.. مدرب الترجي يعلن خبرا صادما لجماهيره قبل مواجهة الأهلي

قرار عاجل من مرتضى منصور حول موقف الزمالك من مباراة السوبر أمام الأهلي

أول صور للأم المتهمة بقتل وتقطيع ابنها لأجزاء بالشرقية

ترشيحاتنا

عضو بـ الكونجرس يطالب السلطات بكشف حقيقة وجود قوات أمريكية في أوكرانيا

أقل من 200 ألف جنيه .. أرخص سيارة عائلية "زيرو" في مصر     

من المجر.. بابا الفاتيكان: لا تغلقوا الباب في وجه المهاجرين

اللحظة الحاسمة.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن مرحلة جديدة من حرب أوكرانيا

مانشستر يونايتد يفوز على أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي

وانتهت سنوات بشار العجاف.. سوريا تعود للحضن العربي بتلك الخطوات والبداية مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر قوة بصرك.. 6 اختلافات لا يكتشفها الكثيرون بين الصورتين.. شاهد

بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.. المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات لدعم المجتمع المدنى

قوات الدفاع الشعبي تنظم عدداً من الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات

قلبت السوشيال ميديا.. شاهد| إلهام شاهين صغرت 20 سنة في أستراليا

فيديو

أنا مش زيك| رضوى الشربيني تستكمل الحرب الكلامية مع ياسمين عز

ميتلاند كوبري..مفاجأة في موقف الخطيب من تعاقد الأهلي مع إمام عاشور.. فيديوجراف

تفاصيل وفاة الحسناء المغربية نورا الزوبير أثناء مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي| فيديوجراف

مفاجأة في قضية عروس طنطا.. وعلاقة الجن والسحر بالجريمة |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ