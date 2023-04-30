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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"لا تكسر أسنانك"..

تصريحات زيلينسكي عن الحرب ضد روسيا تثير سخرية واسعة

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

أثار تصريح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن الصراع مع روسيا عبارة عن فطيرة يجب تقطيعها إلى أجزاء تسبب في سخرية واسعة.

وحاول مستخدمو “تويتر”، إيجاد تفسير لتصريحات الزعيم الأوكراني، بينما مارس آخرون ذكاءهم.

وكتب أحد المستخدمين: “أنه أمر مضحك، بلدك الآن يبدو وكأنه فطيرة نصف مأكولة".

وأضاف آخر "لا تكسر أسنانك على هذه الكعكة".

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وكتب آخر: "أصبحت أوكرانيا نفسها قطعة من الفطيرة، والولايات المتحدة تمضغها، لكنهم بدأوا بالفعل في بصقها مرة أخرى".

وتسأل آخر: "ربما ينبغي لم شمل هذه القطعة مع البقية، كما تريد موسكو ؟"

وكتب آخر: "درس جدي للأوكرانيين للمستقبل: لا تأخذ الممثل الكوميدي على محمل الجد".

وفي وقت سابق، قارن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الصراع مع روسيا بفطيرة يجب تقسيمها إلى أجزاء.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع الصحفي، دميتري كوماروف: "الصراع مع روسيا بفطيرة يجب تقسيمها إلى أجزاء. لا يمكننا أن نأكلها.. ستمزق فمك، فهي دولة كبيرة".

وجادل زيلينسكي بأن "المتاعب يصعب ابتلاعها، عليك أن تقطعها إلى أشلاء".

الولايات المتحدة أوكرانيا روسيا زيلينسكي الرئيس الأوكراني تويتر

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