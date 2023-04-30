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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الحرب .. اعتراف صادم من زيلينسكي ببدء فقدانه عقله

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

اشتكى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أنه بدأ يفقد عقله لأنه لم يحصل علي إجازة منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

قال زيلينسكي، في مقابلة مع عدد من الصحفيين: "لم يكن لدي إجازة.. في بعض الأحيان أحتاج إلى بضع ساعات حتى لا أفقد عقلي، للراحة لفترة من الوقت".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه كان هو وطاقمه سيموتون في القتال، بدلاً من السماح لأنفسهم بأسرهم، لو انتهكت القوات الروسية مقره في كييف في الأيام الأولى من الصراع.

وقال زيلينسكي في مقابلة عبر قناة “1 + 1” الأوكرانية: “أعرف كيفية التصوير”، مضيفا أنه “يحمل مسدسًا”، لكنه رفض اقتراح أحد المراسلين بأنه ربما استخدم مسدسه لقتل نفسه بدلاً من القبض عليه.

واضاف: “لا، لا، لا. ليس الأمر إطلاق النار على نفسي بالتأكيد”.

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وأوضح الرئيس الأوكراني أنه كان من الممكن أن يكون “وصمة عار” لو تم أسره من قبل القوات الروسية، في إشارة إلى المراحل الأولى من الصراع. بعد أن أطلقت موسكو عمليتها العسكرية في فبراير 2022، ادعى المسؤولون الأوكرانيون أن القوات الخاصة الروسية حاولت التسلل إلى كييف واختراق المقر الرئاسي في شارع بانكوفا.

وقال زيلينسكي في المقابلة: “أعتقد أنهم لو دخلوا إلى الإدارة، لما كنا هنا. لم يكن من الممكن أن يُعتقل أحد لأن لدينا دفاعًا جادًا للغاية جاهزًا ... كنا سنكون هناك حتى النهاية”.

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