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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صدمة لـ زيلينسكي.. دولة أوروبية تعلن شرطا جديدا لانضمام أوكرانيا إلى الناتو

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الليتواني، جيتاناس نوسيدا، إن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانضمام إلى حلف الناتو قبل انتهاء الصراع المسلح على أراضيها.

وقال نوسيدا في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية :  "سيكون الأمر صعبا للغاية. نحن ندرك ذلك، والأوكرانيون أنفسهم يعرفون ذلك. يجب أن ننتقل إلى المرحلة العملية، ونحدد المراحل والصيغ لكيفية التصرف عند انتهاء الصراع".

في الوقت نفسه، أعرب نوسيدا عن أمله في أن تسمح القمة القادمة للحلف بوضع خارطة طريق لدخول أوكرانيا.

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وأضاف: "بصراحة، ستكون هذه أصعب نقطة في فيلنيوس، تصر ليتوانيا على أجندة طموحة، لكن بعض الدول لا تزال مترددة في إعطاء زيلينسكي إشارات واضحة بشأن هذه المسألة".

وبحسب الرئيس الليتواني، فإنه يتعين على حلف الناتو التغلب على صيغة "الباب المفتوح" القديمة.

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