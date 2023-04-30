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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: 36 مليون مواطن مستفيد من إضافة 100 جنيه على البطاقات التموينية

السلع التموينية
السلع التموينية

قال رمضان الشحات، مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين، إن وزارة التموين تضخ 4 آلاف طن سكر يوميًا و3 آلاف طن زيت بشكل يومي وألف طن أرز.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أن  أسعار السلع التموينية لم تشهد أي زيادة منذ نحو 4 سنوات، موضحا أن هناك 32 سلعة تموينية توزع على بطاقات التموين.

واستطرد أن هناك 36 مليون مواطن مستفيد من الحصول على 100 جنيه التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى شهر يونيو المقبل، موجودين على 9 ملايين بطاقة.

وأكد رمضان الشحات، مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين، أن مصر تطحن 26 ألف يوميًا لإنتاج 270 مليون رغيف يحصل عليها المواطن بالسعر المدعم.

واختتم رمضان الشحات، مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين، حديثه مشيرا لأسباب ارتفاع السلع التموينية، مرجعا ذلك إلى الزيادة عالميًا خاصة في الزيت.

السلع التموينية أحمد موسى الرئيس عبد الفتاح السيسي بطاقات التموين اسعار السلع

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