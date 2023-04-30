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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى تزور العراق والأردن

صدى البلد

بدأت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، زيارة إلى الأردن والعراق، حيث تناقش مجموعة من الأولويات الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي ومناقشة التحديات الأمنية.

وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان اليوم /الأحد/ على موقعها الرسمي - أن مساعدة وزيرة الخارجية بدأت أمس رحلتها إلى الأردن، حيث التقت برئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين أيمن الصفدي؛ لبحث مجالات التعاون الثنائي و الإصلاح الاقتصادي، وسبل توسيع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن.

كما تزور باربرا ليف العراق - خلال جولتها التي تستمر حتى 5 مايو - حيث من المقرر أن تلتقي مع كبار المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بعراق آمن ومستقر.

وستركز ليف خلال زيارتها لكل من بغداد وأربيل على تعزيز الشراكة الأمريكية الشاملة مع حكومة وشعب العراق.

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