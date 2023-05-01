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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة القاهرة.. اعرف شروط مسابقة مركز اللغة والثقافة العربية البحثية

كلية الأداب جامعة
كلية الأداب جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن مسابقة مركز اللغة و الثقافة العربية البحثية في دورتها الأولى لعام 2023.

شروط مسابقة مركز اللغة و الثقافة العربية البحثية 

وأوضحت الكلية إن شروط التقديم للمسابقة تشمل التالي: 
ألا يقل عدد كلمات البحث عن ٦٠٠٠ كلمة ولا يزيد عن ١٠٠٠٠ كلمة.

يصدر البحث مستخلص لا يزيد عن ٢٥٠ كلمة و يتضمن عرضا سريعا لاهم عناصر البحث.

يلحق بالبحث المصادر و المراجع المستخدمة في البحث.

ألا يكون البحث قد نشر في مكان آخر.

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جوائز المسابقة 

المركز الأول : ٥٠٠٠ جنيه.

  المركز الثاني : ٣٠٠٠ جنيه.

 المركز الثالث : ٢٠٠٠ جنيه

وأوضحت كلية الآداب ، أن الأبحاث ستسلم إلى إدارة المركز في موعد أقصاه ١٥ يونيو المقبل، كما تجرى عملية التحكيم في فترة أقصاها شهر و تنتهى في موعد أقصاه ١٥ يوليو.

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