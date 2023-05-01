لطلاب جامعة القاهرة.. اعرف شروط مسابقة مركز اللغة والثقافة العربية البحثية

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن مسابقة مركز اللغة و الثقافة العربية البحثية في دورتها الأولى لعام 2023.

شروط مسابقة مركز اللغة و الثقافة العربية البحثية

وأوضحت الكلية إن شروط التقديم للمسابقة تشمل التالي:

ألا يقل عدد كلمات البحث عن ٦٠٠٠ كلمة ولا يزيد عن ١٠٠٠٠ كلمة.

يصدر البحث مستخلص لا يزيد عن ٢٥٠ كلمة و يتضمن عرضا سريعا لاهم عناصر البحث.

يلحق بالبحث المصادر و المراجع المستخدمة في البحث.

ألا يكون البحث قد نشر في مكان آخر.

جوائز المسابقة

المركز الأول : ٥٠٠٠ جنيه.

المركز الثاني : ٣٠٠٠ جنيه.

المركز الثالث : ٢٠٠٠ جنيه

وأوضحت كلية الآداب ، أن الأبحاث ستسلم إلى إدارة المركز في موعد أقصاه ١٥ يونيو المقبل، كما تجرى عملية التحكيم في فترة أقصاها شهر و تنتهى في موعد أقصاه ١٥ يوليو.