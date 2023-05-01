لطلاب جامعة القاهرة.. اعرف شروط مسابقة مركز اللغة والثقافة العربية البحثية

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن مسابقة مركز اللغة و الثقافة العربية البحثية في دورتها الأولى لعام 2023.
شروط مسابقة مركز اللغة و الثقافة العربية البحثية
وأوضحت الكلية إن شروط التقديم للمسابقة تشمل التالي:
ألا يقل عدد كلمات البحث عن ٦٠٠٠ كلمة ولا يزيد عن ١٠٠٠٠ كلمة.
يصدر البحث مستخلص لا يزيد عن ٢٥٠ كلمة و يتضمن عرضا سريعا لاهم عناصر البحث.
يلحق بالبحث المصادر و المراجع المستخدمة في البحث.
ألا يكون البحث قد نشر في مكان آخر.
جوائز المسابقة
المركز الأول : ٥٠٠٠ جنيه.
المركز الثاني : ٣٠٠٠ جنيه.
المركز الثالث : ٢٠٠٠ جنيه
وأوضحت كلية الآداب ، أن الأبحاث ستسلم إلى إدارة المركز في موعد أقصاه ١٥ يونيو المقبل، كما تجرى عملية التحكيم في فترة أقصاها شهر و تنتهى في موعد أقصاه ١٥ يوليو.