الشرقية .. إجراء منظار مراري للمرة الأولى بمستشفي بلبيس

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية، وخاصة مستشفى بلبيس المركزي، لما تمثله من أهمية كبرى في استقبال حالات الحوادث، نظراً لموقعها الجغرافي، وقربها من عدة طرق سريعة وعدة محاور قامت الفرق الطبية بوحدة المناظير الجديدة بمستشفى بلبيس المركزي، بقيادة الدكتور محمد نور الدين رئيس الوحدة والمشرف العام لمناظير المديرية، والدكتور محمود غنيم مدرس الكبد ومناظير الجهاز الهضمى جامعة الأزهر، والدكتور عامر محمد محمود أخصائي الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، والدكتور رفعت الصعيدى نائب مدير الوحدة، والدكتورة بسنت محمود طبيبة الجهاز الهضمي، بإجراء منظار مرارى وتركيب دعامة للمرة الأولى بالمستشفى، وذلك ضمن ستة مناظير مكونة من ٦ حالات أخرى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم إجراء منظار لحالتين قئ دموى بقسم الباطنة، وإجراء منظار معدة وربط دوالى المرئ لحالة أخرى، وعمل منظار قولوني لحالة نزيف شرجى، وإجراء منظار لحالة تعاني من انسداد فى للقنوات المرارية، هذا بالإضافة إلى أخذ عينات للتحليل الباثولوجى لحالتين التهاب حاد بالمعدة، وتم إجراء المناظير وجميع الحالات بحالة جيده وتتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى.

وأشار "مسعود" الي انه يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان، بدعم مستشفى بلبيس المركزي، ببعض التجهيزات الطبية وغير الطبية، وبعد زيارة وكيل وزارة الصحة بالشرقية للمستشفى، يرافقه لجنة موسعة من المديرية، ونخبة من الأطباء الأساتذة والاستشارين بجامعة الزقازيق، ومستشفى الأحرار التعليمي، في التخصصات الطبية النادرة، لمناقشة تجهيز وتفعيل مركز إصابات وطوارئ متكامل بمستشفى بلبيس، يضم كافة التخصصات الطبية بها، وبعد تفعيل وتشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي الجديدة بمستشفى بلبيس المركزي، من خلال الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، تحت إشراف الدكتور شريف شاهين مدير الإدارة، والمشرف العام على المناظير بالمديرية، بالتنسيق مع إدارة المستشفى والفرق الطبية بها، والتي تشمل منظار معدة وقولوني ومراري، كما تشمل الوحدة مناظير أطفال كاملة لأول مرة بمستشفيات مديرية الصحة بالشرقية، والتي تعد من أقوى وحدات المناظير بالمحافظة، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى أكثر من ٨ مليون جنيه، دعم من وزارة الصحة والسكان، وإجراء أول عملية ربط دوالي المريء، لمريض كبد يعاني من قيئ دموي بالمستشفى منذ عدة أيام، لخدمة المرضي والمصابين بمركز ومدينة بلبيس والمراكز المحيطة بها.