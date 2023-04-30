عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية .. إجراء منظار مراري للمرة الأولى بمستشفي بلبيس

صدى البلد

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية، وخاصة مستشفى بلبيس المركزي، لما تمثله من أهمية كبرى في استقبال حالات الحوادث، نظراً لموقعها الجغرافي، وقربها من عدة طرق سريعة وعدة محاور قامت الفرق الطبية بوحدة المناظير الجديدة بمستشفى بلبيس المركزي، بقيادة الدكتور محمد نور الدين رئيس الوحدة والمشرف العام لمناظير المديرية، والدكتور محمود غنيم مدرس الكبد ومناظير الجهاز الهضمى جامعة الأزهر، والدكتور عامر محمد محمود أخصائي الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، والدكتور رفعت الصعيدى نائب مدير الوحدة، والدكتورة بسنت محمود طبيبة الجهاز الهضمي، بإجراء منظار مرارى وتركيب دعامة للمرة الأولى بالمستشفى، وذلك ضمن ستة مناظير مكونة من ٦ حالات أخرى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم إجراء منظار لحالتين قئ دموى بقسم الباطنة، وإجراء منظار معدة وربط دوالى المرئ لحالة أخرى، وعمل منظار قولوني لحالة نزيف شرجى، وإجراء منظار لحالة تعاني من انسداد فى للقنوات المرارية، هذا بالإضافة إلى أخذ عينات للتحليل الباثولوجى لحالتين التهاب حاد بالمعدة، وتم إجراء المناظير وجميع الحالات بحالة جيده وتتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى.

صوامع وشون الشرقية تستقبل 118356 طن قمح

وأشار "مسعود" الي انه يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان، بدعم مستشفى بلبيس المركزي، ببعض التجهيزات الطبية وغير الطبية، وبعد زيارة وكيل وزارة الصحة بالشرقية للمستشفى، يرافقه لجنة موسعة من المديرية، ونخبة من الأطباء الأساتذة والاستشارين بجامعة الزقازيق، ومستشفى الأحرار التعليمي، في التخصصات الطبية النادرة، لمناقشة تجهيز وتفعيل مركز إصابات وطوارئ متكامل بمستشفى بلبيس، يضم كافة التخصصات الطبية بها، وبعد تفعيل وتشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي الجديدة بمستشفى بلبيس المركزي، من خلال الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، تحت إشراف الدكتور شريف شاهين مدير الإدارة، والمشرف العام على المناظير بالمديرية، بالتنسيق مع إدارة المستشفى والفرق الطبية بها، والتي تشمل منظار معدة وقولوني ومراري، كما تشمل الوحدة مناظير أطفال كاملة لأول مرة بمستشفيات مديرية الصحة بالشرقية، والتي تعد من أقوى وحدات المناظير بالمحافظة، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى أكثر من ٨ مليون جنيه، دعم من وزارة الصحة والسكان، وإجراء أول عملية ربط دوالي المريء، لمريض كبد يعاني من قيئ دموي بالمستشفى منذ عدة أيام، لخدمة المرضي والمصابين بمركز ومدينة بلبيس والمراكز المحيطة بها.

الشرقية وزير الصحة الجهاز الهضمي جامعة الأزهر محافظة الشرقية جامعة الزقازيق وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة جديدة للدولار.. ماذا قررت الحكومة المصرية؟

طلعوا الشتوي تاني| درجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى هذا الموعد.. تفاصيل

حقك هيضيع.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

أحمد موسى يعلن زيادة أسعار 29 سلعة تموينية على البطاقات من الغد

تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

لحظة وفاة المشجعة المغربية أثناء مباراة الأهلي| هذا ما حدث لها بالتفصيل

إعلان عاجل من بنك السودان المركزي بشأن أموال المودعين والخدمات المصرفية

طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أبو العينين يدعو مجلس الأعمال المصري الياباني لمؤتمر يعقد في طوكيو

غراب ينتزع ويمزق علم إسرائيل فوق بناية بإحدى المستوطنات بالاراضي المحتلة| فيديو

الأزمة تتصاعد.. فرنسا تستعد لأكبر مظاهرة خلال 40 سنة في عيد العمال

حقيقة تصريحات شيخ الأزهر عن أسعار الحج

غير مسبوقة.. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن الأزمة السودانية

«سياحة النواب»: وزير الطيران يعلن تدشين خط ملاحى بين مصر واليابان استجابة لتوصياتنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فوزها بلقب ملكة جمال السعودية..10 صور لـ رومى القحطاني تثير الجدل

أنهى حياته بالسم والرصاص.. تعرف على وصية هتلر الأخيرة

الدول في زمن الديناصورات.. خريطة تفاعلية لتحول القارات من 750 مليون سنة

بعد إطلالاتهما الأخيرة.. صور لـ حسام حبيب وشيرين أثارت السوشيال ميديا

فيديو

تحدي تيك توك لايف.. بلوجر سعودي يربح مليون دولار في دقائق| فيديوجراف

خناقة ويجز وعمرو مصطفى.. الأخير اتهمه بشراء أغنياته والموزّع يرد| «فيديوجراف»

أنا مش زيك| رضوى الشربيني تستكمل الحرب الكلامية مع ياسمين عز

ميتلاند كوبري..مفاجأة في موقف الخطيب من تعاقد الأهلي مع إمام عاشور.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ