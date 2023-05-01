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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 8 أيام.. تفاصيل قطع الكهرباء عن عدة أماكن في الغربية

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن قطع التيار الكهربائى عن المغذيات بداية من الإثنين 1 مايو حتى الإثنين 8 مايو، والتى سيترتب عليها انقطاع الكهرباء عن عدد من القرى في الغربية.

وكشف مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية برئاسة منى صالح رئيس المدينة، ، عن أماكن وفترات انقطاع التيار الكهربائى عن المغذيات بداية من الإثنين 1 مايو حتى الإثنين 8 مايو .

 وياتي ذلك ضمن صيانة واختبارات مغذيات جهد 11 ك ف من محطة محولات سمنود الجديدة على أن يتم الفصل بالتناوب بين المغذيات لكل مغذى 10 دقائق من الساعة 9 ص وحتى الساعة 11 ص.

وسيتم فصل الكهرباء عن مغذى محلة روح 4، 5 ونشيل وإبشواى الملق يوم الاثنين وستتأثر قرى التقسيم، العزب والبترول، روح البلد، الصرف، ويوم الثلاثاء فصل الكهرباء عن مغذى محلة روح 1، 2 ويترتب عليه فصل الكهرباء عن سمنود، طوخ مزيد، ميت يزيد، القرشية، روح المحطة.

وأما يوم الأربعاء سيتم فصل مغذى سجين الكوم، محلة روح 3، 6 وميت الشيخ، وسيترتب عليه تأثر قرى سجين الكوم والعزب المجاورة، عزبة طوخ، شبشير الحصة، ميت الشيخ والعزب المجاورة، أما أيام الأحد والإثنين فسيتم العمل على المغذيات التى تعذر فصلها.

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