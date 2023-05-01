نقابة أطباء السودان: انهيار شبه كامل للقطاع الصحي ونقص حاد في الأكسجين

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الإثنين، عن توقف أعداد كبيرة من المستشفيات عن العمل في السودان بسبب الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع.

وقالت نقابة أطباء السودان في بيان لها اليوم، إن النظام الصحي في السودان يواجه الانهيار شبه الكامل وسط توقف أعداد كبيرة من المستشفيات عن العمل.

وأضافت نقابة أطباء السودان في بيانها، أنه يتم قصف سيارات الإسعاف بعدة مناطق أثناء الاشتباكات، لافته إلى أن الكوادر الطبية غير قادرة على الحركة بأمان.

وأشارت نقابة الأطباء في البيان، إلى أن هناك نقص كبير في الأكسجين بأنحاء البلاد.

وعلى جانب آخر، أعلن الطيران المدني في السودان أمس الأحد، تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام حركة الطيران بشكل كامل حتى 13 مايو.

وقال الطيران المدني في بيان له، إن الإغلاق يستثني رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص وموافقة القوات المسلحة السودانية.