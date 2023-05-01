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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام الأمم المتحدة: حجم وسرعة ما يجري في السودان غير مسبوق

أمين عام الأمم المتحدة
أمين عام الأمم المتحدة

دعي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الأطراف المتصارعة في السودان إلى حماية المدنيين واحترام العاملين في المجال الإنساني.

 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات له اليوم، إن حجم وسرعة ما يجري في السودان غير مسبوق، مشيرا إلى الصراع الدائر بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع.

 

وعلى جانب آخر، أعلن الطيران المدني في السودان، تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام حركة الطيران بشكل كامل حتى 13 مايو.

 

وقال الطيران المدني في بيان له، إن الإغلاق يستثني رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص وموافقة القوات المسلحة السودانية.

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