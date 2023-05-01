اشتري احتياجاتك | البيض بـ 107 جنيهات والدواجن 65.. والذهب عيار 18 بـ 2.263



الطماطم تسجل 5.5 جنيه في سوق العبور



الدواجن البيضاء تصل إلى 65 جنيها للكيلو



كرتونة البيض الأبيض بـ 107 جنيهات



جرام الذهب عيار 18 يسجل 2,263 جنيه للشراء



يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، بجانب أسعار الدواجن والبيض والذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-5-2023، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 5.5 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 5.5 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 9 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 7 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 6.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 9 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر الباذنجان البلدي إلى 5 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 5 جنيهات للكيلو، والأبيض بـ 5 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 7 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 7 جنيها، والألوان 30 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 5.5 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو الخيار الصوب 5 جنيهات، والبسلة 17 جنيهًا، والثوم 10 جنيهات، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 4 جنيهات، والبطاطا 6 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين

وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 6 جنيهات، و الجريب فروت 15 جنيهات، والليمون البلدي 17 جنيها، والتفاح الإيطالي 30 جنيهًا، والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم

ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 60 جنيها، والأفوكاتو 80 جنيها، والكانتلوب 10 جنيها.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 40 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 40 جنيها للكيلو، والعنب المستورد الأسود 40 جنيها، والبرقوق المستورد 30 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 26 جنيهًا، والفراولة 10 جنيها، والجوافة 12 جنيها، و بلح الثلاجة 10 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 63 و 65 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي ما بين 99 و 100 جنيه للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء ما بين 55 و 56 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 70 و 75 جنيهات للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 106 و 107 جنيهات للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 106 و 107 جنيهات للكرتونة، والبلدي ما بين 97 و 98 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 8 و 9 جنيهات، والكتكوت "ساسو" بين 6 و 7جنيهات، والكتكوت البلدي الحر بين 7.50 و 8 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,610 جنيه للبيع و 2,640 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,983 جنيه للبيع و 3,017 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2,237 جنيه للبيع و 2,263 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,740 جنيه للبيع و 1,760 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 20,880 جنيه للبيع و 21,120 جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب حوالي 92,767 جنيه للبيع، و 93,833 جنيه للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2,982,857 جنيه للبيع، و 3,017,143 جنيه للشراء.



سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

