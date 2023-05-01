عمود خشب وموسيقى ورقص.. كيف تحتفل ألمانيا بعيد العمال؟

يصادف اليوم الأول من مايو عيد العمال، والذي يحظى باهتمام بالغ في ألمانيا، وهو عطلة رسمية لها تقاليدها الخاصة.

احتفالات عيد العمال بألمانيا

يقوم الألمان بعمل عمود خشبي طويل مزخرف ، في مكان عام ، مثل ساحة القرية أو الحقل، ومن ثم يتسلقون الشجرة بدون معدات للوصول إلى إحدى الحلقات، مع الموسيقى والغناء والرقص.

احتفالات عيد العمال بألمانيا

نشر الحساب الرسمي للسفارة الألمانية علي فيسبوك منشورا؛"الأول من مايو ، المعروف بعيد العمال ، هو عطلة وطنية في ألمانيا 🇩🇪 وهناك تقاليد مختلفة مرتبطة بهذا اليوم. يعد حفل 🎊🎄Maypole (Maibaum) أحد أكثر التقاليد شهرة ، والذي يقام في العديد من القرى والبلدان في أنحاء المانيا 🇩🇪. يقام عمود خشبي طويل مزخرف ، في مكان عام ، مثل ساحة القرية أو الحقل. تقليديا يتسلقون الشجرة بدون معدات للوصول إلى إحدى الحلقات. 🌲 يترافق ذلك مع الموسيقى والغناء والرقص ، حيث يجتمع الناس للاحتفال ببداية الربيع وبداية الموسم الزراعي. هل كنت تعلم هذه التقاليد وشاهدتها من قبل؟".

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