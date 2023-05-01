بيطري الشرقية يُحصن 306 آلاف رأس ماشية للوقاية من الحمى القلاعية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية ، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وشدد غراب، على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة ، للوقاية من مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

من جانبه، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري ، إلى أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في ٤ مارس ٢٠٢٣ قامت المديرية عن طريق (١٨٠) لجنة بتحصين ( ٦٠٤ ألف و ٢٨٠ ) رأس ماشية ما بين تحصين ( ٣٠٦ ألف) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و (٢٩٨ ألف و ٢٨٠ ) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( ١١٠١٩) رأس ماشية منذ بدء الحملة وحتى ٢٧ إبريل.

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد ( ٧٨٤) ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وتيسيراً على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ،، والتى بلغ عددها (٧٩٠) لجنة متابعة لتيسير العمل وتذليل العقبات.

وأشاد بإقبال المواطنين على الحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري، لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين، وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.