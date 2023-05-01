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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية خلال إحتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

ألتقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية خلال تواجده اليوم بإحتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر.

وفى سياق متصل، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم باحتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، إنه تم تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت مصر عليها، إلى جانب سرعة انتهاء القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

وتابع: “قيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل أآمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهم في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن وحماية المرأة العاملة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل التي تم إطلاقها".

وعقب بعد فرحة مجموعة من السيدات في القاعة قائلا: “دا حقكم وربنا يوفقكم”.

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