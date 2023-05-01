مصدر يكشف حقيقة تأجيل السوبر بين الأهلي والزمالك

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا، بإمكانية تأجيل مواجهة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، وموقف النادي الأبيض من السفر للإمارات، لخوض اللقاء.

وقال المصدر إن: مباراة السوبر المصري التي ستجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ستقام في موعدها الأصلي في الخامس من شهر مايو المقبل، في دولة الإمارات، دون أي نية لتأجيل أو إلغاء المباراة على الإطلاق.

وأضاف: الزمالك سيتجه بشكل طبيعي لدولة الإمارات، من أجل خوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، بعد صدور قرار وزاري لسفر بعثة الفريق الأبيض للإمارات، وإخطار اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية المصرية، باستيفاء النادي الأبيض كل شروط السفر، بعد الحصول على القرار الوزاري.

وتابع: بعثة الزمالك المتجهة للإمارات، تتكون من 59 فردا، بالإضافة إلى 20 فردا يتحمل النادي الأبيض تكاليف سفرهم وإقامتهم.