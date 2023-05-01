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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

زراعة البرلمان تناقش مشكلة عدم رفع المخلفات الناتجة عن تبطين الترع بالإسكندرية

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب صقر عبدالفتاح وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من  النائب سامح السايح، بشأن المطالبة برفع المخلفات الناتجة عن تبطين الترع الواصلة من عزبة سركيس حتى عزبة حوض 13 وإقامة أسوار على جانبيها بحى المنتزه ثانى محافظة الإسكندرية.

وأشار مقدم طلب الإحاطة، إلى تضرر الأهالي من عدم رفع المخلفات الناتجة عن تبطين الترع ومنها الترعة الواصلة من عزبة سركيس حي المنتزة ثان بمحافظة الاسكندرية مع تجاهل بناء سور على جانبي الترع مما أدى إلى انتشار القمامة و التسبب في وقوع حوادث أودت بحياة الأطفال.

وعقبت الدكتورة رباب محمود، رئيس حي المنتزة ثان عن محافظة الاسكندرية قائلة:" إنه تم معاينة الترعة على الطبيعة وتم تحديد الأماكن التي تحتاج إلى أسوار واعداد مقايسة للاسوار وتم ارسال المقترح لوزارة الموارد المائية والري لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة.

وعقب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة البحيرة، قائلا: إنه تم تدبير اعتمادات مالية تقدر بنحو 5 ملايين و 950 ألف جنيه للتنفيذ.

وأوصت اللجنة باعداد مذكرة للعرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن عدم وصول مياه الرى للأراضى الزراعية بمنطقة اسطوفان مدينة كفر الدوار محافظة البحيرة.

وقال النائب حمدى خطاب، إن عدم وصول مياه الري للأراضي الزراعية بمنطقة أسطوفان والمقدرة مساحتها بنحو 70 فدان فضلا عن تلوثها بمياه الصرف الصحي وتراكم القمامة من الجزء المكشوف من الترع.

وعقب اللواء عبدالعزيز قطاطو، رئيس مدينة كفر الدوار عن محافظة البحيرة، قائلا:" تم اقتراح تحمل الأهالي تكاليف مد المأخذ من ترعة أبو حمدة لخدمة مساحة 12 فدان، وجارى التنسيق مع الإدارة الزراعية لتنفيذ هذا المقترح خلال الشهر القادم.

و عقب المهندس سامي الشابورى،  رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة البحيرة موضحاً أنه يتم تطهير المجاري المائية الخاصة على نفقة المنتفعين وفقا لقانون الموارد المائية والري.

وأوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من أعمال مد المآخذ لتوصيل المياه تيسيراً على الأهالي وحفاظاً على الإنتاج الزراعي . 

لجنة الزراعة مجلس النواب صقر عبدالفتاح

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