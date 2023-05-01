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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 11 طفلا عقرهم كلب ضال في المحلة الكبرى

كلب مسعور بالغربية
كلب مسعور بالغربية

عقر كلب ضال 11 طفلا بقرية شبرا بابل بدائرة مركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي الرعاية الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة عن وقوع الحادث.

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كما انتقلت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا إلي مستشفي المحلة العام لاسعافهم واعطاءهم مصل عضة الكلب .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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