نجم الأهلي السابق يحذر أوسوريو من كولر في مباراة السوبر لهذا السبب

قال وليد صلاح الدين قائد النادي الأهلي ونجم منتخب مصر السابق ، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك عليه الحذر من مارسيل كولر المدير الفني السويسري للمارد الأحمر.

وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" علي أوسوريو الحذر من مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي الذي لديه لاعبين فى وسط الملعب على مستوي عالي من الكفاءة مثل مروان عطية وحمدي فتحي.

وأضاف:" مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك قوية ولكن على أوسوريو اللعب بلاعبين فى وسط الملعب مميزين لديهم قدرات على الاستحواذ على الوسط ولكن أنا أري أن لاعبي الأهلي فى حالة أفضل.

وتابع:" مباراة السوبر قوية ومهمة للفريقين ولكن أري أنها مباراة تفاصيل صغيرة.