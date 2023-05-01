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برلمان

«اتصالات النواب» توصي بحصر المناطق المنتهية من توصيل المرافق لتركيب الفايبر والإنترنت فائق السرعة

النائب احمد بدوي
النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أوصت لجنة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب احمد بدوي  ، بحصر شامل لجميع المناطق التي تم الانتهاء من تركيب المرافق والصرف الصحي وغيرها ،  بالتنسيق مع حياة كريمة تمهيداً لتركيب خطوط الفايبر والانترنت فائق السرعة، بجميع الأقاليم والمحافظات ، مع اعداد جدول زمني محدد بالاماكن التي سيتم توصيل الخطوط اليها ودعمها بما فيها المناطق المحرومة.


 دعم شبكات الاتصالات

وشدد بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطه الخاصة بخطط دعم شبكات الاتصالات ، علي ضرورة حصر شامل لكل مدارس التعليم عن بعد ، تمهيداً لتوصيل خدمات الألياف الضوئيه ، مؤكداً أن اللجنه علي تواصل دائم مع كل النواب في كل الدوائر في المحافظات لحل جميع المشكلات الخاصة بخطوط الاتصالات ، ودعم شبكات الانترنت وتوصيل خطوط الفايبر للوصول الي معدلات مرضيه في خدمات الانترنت في كل المحافظات للحصول علي نتائج متميزه في توصيل الانترنت فائق السرعة.

وأشاد بدوي بجهود وزارة الاتصالات والمصريه للاتصالات في الاستجابه لكل المشكلات والعمل علي ازالة العقبات وتذليل اي معوقات خاصة بالقطاع ، مؤكدا ان التكامل بين السلطة التنفيذيه والتشريعيه البرلمان والحكومو ، ضرورة لبناء مستقبل مصر الجديدة.

وناقشت لجنة الاتصالات عددا من طلبات الإحاطة المقدمه من النواب ومنها طلب الاحاطه المقدم من  النائب أحمد الشريف، بشأن عدم توصيل خدمة الخطوط الأرضية لعدد من المناطق بالدخيلة والعامرية وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية ، وطلبات الإحاطة المقدمة من النائب عماد عبدالتواب الدرجلي: أولاً: بشأن خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو إحلال الكبائن النحاسية وتغييرها بكبائن فايبر داخل مركزي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة ، وطلب الاحاطه بشأن خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير خدمة الخطوط الأرضية داخل مركزي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة. وطلب الاحاطة بشأن سوء خدمة الإنترنت المنزلي وكثرة الأعطال نظراً لتهالك الكابلات الأرضية بمركزي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة ، وطلب الاحاطه  بشأن خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة خدمة الإنترنت بمركزي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة.

المصرية للاتصالات تكنولوجيا محافظة الجيزة العمل حياة كريمة الصرف الصحى

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