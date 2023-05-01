حوار سابق.. مصطفى درويش يتحدث عن قدرته على تمثيل شخصيتين في نفس الوقت

قال الفنان الراحل مصطفى درويش، إنه كان يقوم بتصوير دوره في مسلسل "100 وش" وفي نفس اليوم تصوير مشاهد لمسلسل "خيانة عهد"، مضيفا أن المشكلة لم تكن في الملابس أو الشعر إنما في الريأكشن، حيث كان دور "فتحي" دائما عصبي وصوته عالي بينما دور "عزت" هادئ ورومانسي.

وأضاف مصطفى درويش من خلال لقائه في حوار سابق مع الإعلامية دينا رامز على قناة "صدى البلد" أن قيامه بالدورين في نفس الوقت كان تحدي، موضحا أن مدى صعوبة الفصل بين الشخصيتين وقتها كبير.

وأوضح مصطفى درويش أن ظهوره على التتر وأحجام أدواره الكبيرة ورد فعل الجمهور وقتها ورده عليهم ومناقشتهم وتعريفه بنفسه للناس خاصة أنه غير معروف حينها.