مفاجأة لا تصدق.. السر وراء وفاة الفنان مصطفى درويش..هذا ما حدث

علق الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، على الوفاة المفاجئة للفنان مصطفى درويش.

وأضاف الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "النوم شيء مهم جدا، خاصة النوم بالطريقة الربانية، وهو أن ينام من الليل وحتى الصباح، موضحا: "النوم بهذه الطريقة مفيد جدا لجهاز المناعة وصحة الشخص".

وأشار الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي،: "النوم بدري مفيد جدا لأنه يجعل جهاز المناعي يعمل على أكمل وجه"، مضيفا: "ثبت من العلم أن الذين ينامون بهذه الطريقة يقل لديها معدل حدوث السرطان والأمراض الفيروسية".



هذا ما حدث للفنان مصطفى درويش

وأوضح: "الكورتيزون ربنا خلقه بطريقة جميلة جدا وهو أنه يرتفع في الصباح مع النشاط والحركة وفي الليل يقل وفي حالة عدم النوم في الليل يرتفع مرة أخرى ويسبب العديد من المشكلات ومنها زيادة الأدرينالين وفي حالة زيادة الأدرينالين من الأرق يسبب انقباض في الشعب الدموية والأوعية الدموية وهو شيء مؤذي بطريقة كبيرة جدا، والذي يعاني من تصلب في الشرايين فتحدث الجلطات بسهولة جدا وهذا ما حدث للفنان مصطفى درويش".