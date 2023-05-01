حوار سابق| مصطفى درويش: شاركت في 30 عملا فنيا وبركز بكل شخصية

قال الفنان الراحل مصطفى درويش، في لقاء سابق له، إنه شارك في أعمال عدة منها: «بركة، قوت القلوب، أبو عمر المصري، ضد مجهول، أبو جبل، وضع أمني وأرض جو».

وأوضح مصطفى درويش من خلال لقائه في حوار سابق مع الإعلامية دينا رامز على قناة "صدى البلد" أن يفضل التنوع في الأدوار والتركيز على كل دور، وقام بـ 31 عملا خلال عشر سنوات، ولم يكرر نفس الشخصية في أدوار أخرى.

وأضاف مصطفى درويش أن سبب تألقه في أعماله الأخيرة هو توفيق من ربنا وبعده وجود كاملة أبو ذكري المخرجة الموهوبة، موضحا أنه من قام باختيار الملابس والشكل منسقا مع الستايلست "إيناس شاهين" والكاتب "أحمد وائل".

