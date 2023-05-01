كان طيب وشهم.. إسلام ابراهيم: رحيل مصطفى درويش صدمة كبيرة

نعى الفنان إسلام إبراهيم، الفنان الراحل مصطفى درويش الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقالت إسلام إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دى إم سي"،:" رحيل مصطفى درويش صدمة كبيرة ".

وأضاف إسلام إبراهيم :"رحيل مصطفى درويش خبر صادم ومصطفى درويش كان طيب وشهم وجدع ".

وتابع إسلام إبراهيم:" مصطفى درويش عشرة عمر واشتغلت معه في عدة أعمال فنية وحققنا نجاحات معا ".

وأكمل إسلام إبراهيم :" اتخضيت من حب الناس الكبير لمصطفى درويش وهذا ما رأيته في جنازته اليوم ".