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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان طيب وشهم.. إسلام ابراهيم: رحيل مصطفى درويش صدمة كبيرة

مصطفى درويش
مصطفى درويش

نعى الفنان إسلام إبراهيم، الفنان الراحل مصطفى درويش الذي وافته المنية صباح اليوم.

 

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وقالت إسلام إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري  في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دى إم سي"،:" رحيل مصطفى درويش صدمة كبيرة ".

 

وأضاف إسلام إبراهيم :"رحيل مصطفى درويش خبر صادم ومصطفى درويش كان طيب وشهم وجدع ".

 

 وتابع إسلام إبراهيم:" مصطفى درويش عشرة عمر واشتغلت معه في عدة أعمال فنية وحققنا نجاحات معا ".

 

 وأكمل إسلام إبراهيم :" اتخضيت من حب الناس الكبير لمصطفى درويش وهذا ما رأيته في جنازته اليوم ".

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