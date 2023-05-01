تامر أمين: مصطفى درويش كان يساعد الأيتام وعايش حياته للخير.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إننا استيقظنا هذا الصباح على خبر حزين، بوفاة الفنان مصطفى درويش، والذي كان يبلغ من العمر 43 عاما، وتوفي بسبب توقف مفاجئ بعضلة القلب، ولم يكن مريضا أو لديه سابقة مرض طبي.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار”، أن آخر ما كتبه الفنان مصطفى درويش عبر مواقع التواصل الإجتماعي "هو أنا بس اللي مابقتش عارف أنام"، وبعدها نام وتوفي".

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن “الموت مبيستأذنش وأذكر نفسي واياكم أن مفيش حد أو أي مخلوق ضامن عمره، فلا بد من الجميع أن يعتبر لأن الموت هو أعظم عبرة”

وأشار تامر أمين إلى أن الفنان مصطفى درويش كان يساعد الأيتام وعايش حياته للخير.