مصطفى درويش: أنا بكدب قدام أي واحدة عشان مش عايز وجع دماغ

قال الفنان الراحل مصطفى درويش مازحا، إن صفة الكذب تنشر فى الرجال أكثر من النساء، قائلا: "أنا بكدب قدام أى واحدة عشان مش عايز وجع دماغ"، خاصة عندما يتعرض لمشكلة معها فيستخدم الكذب بدل صعوبة الشرح.



وعلق درويش خلال لقاء سابق له ببرنامج "راجل و2 ستات" المذاع على فضائية " الأون تي في"، أن أشهر أقوال كذب الرجال هى "دي صحبتي عادى".. وهى تكون عكس ذلك.



وذكر درويش، أن الرجل يكذب غالبا عندما يريد التقرب إلى مرأة معجب بها وهى كذلك ، وأنهم دائما يزعمون بأنهم يحلمون ببعض وهما ليس كذلك، ففى بداية أي علاقة يحاول دائما كلا من الطرفين التجمل للآخر.