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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يلغي السفر للامارات لخوض مباراة السوبر

صدى البلد

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باخطار اللاعبين رسميا بتأجيل السفر مساء اليوم إلى الإمارات استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي.
وأكد مصدر بالجهاز الفني أنه تم إخطار اللاعبين على خوض التدريب غدا في التاسعة صباحا في مقر النادي لحين صدور قرار لجنة التظلمات في عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي والذي تم إيقافه 12 مباراة من قبل لجنة الانضباط.
وكان مقرر تجمع بعثة الزمالك في مطار القاهرة العاشرة مساء اليوم على أن تسافر البعثة في الثانية عشر منتصف الليل إلى الإمارات استعدادا لخوض لقاء السوبر المقرر له يوم الجمعة المقبل أمام الأهلي على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

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