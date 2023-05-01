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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي يكشف سرا عن الفنان مصطفى درويش

الفنان مصطفى درويش
الفنان مصطفى درويش

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن علامات حسن الخاتمة التي وقعت قبل وفاة الفنان مصطفى درويش. 

 

وقال خالد الجندى، إن الموت اختطف الفنان مصطفى درويش، واذن الله له بالرحيل، منوها ان وفاة مصطفى درويش أوجع المحبين له حتى حزن عليه من لا يعرفه شخصيا بسبب حزن الملايين عليه. 

 

وأضاف خالد الجندي، في برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي ام سي"، أن أحد الشباب منذ يومين اتفق معي على موعد للقاء بيننا، وفوجئنا اليوم أيضا برحيله وتوفاه الله عز وجل.

وأشار إلى أن حسن الخاتمة أمر مهم جدا، لأن كلا الشخصين قبل الوفاة تكلما في أمر الإيمان، فالأول الفنان مصطفى درويش، قبل وفاته قرر رفض المشاركة في عمل يمس دينه وعقيدته، وكان موقف يحسب عليه، وكان يعمل صدقات خفية أعلن عنها المقربون بعد وفاته اليوم.

وأما الشخص الآخر  واسمه "مازن" الذي توفاه الله، سلم أمره لله تعالى ومر بعمليات جراحية وظروف صعبة في حياته حتى جاءت إرادة الله.

ألفاظ ممنوعة في العزاء 


وتابع: هذا يدفعنا إلى الانتباه لقول الله تعالى في سورة يس  حيث يقول الله تعالى (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ).

وأوضح خالد الجندي، أن هناك ألفاظ متداولة في واجبات العزاء ومنتشرة بين الناس، وهذه الألفاظ موجودة في غير موضعها، مثل قول "البقية في حياتك" فهذه الجملة غير صحيحة فلا توجد بقية في عمر أحد حتى تنتقل لآخر، وكذلك قول "ربنا افتكره" فلا يصح أن نتلفظ بهذا اللفظ فالله لا ينسى أحد كي يفتكره.

كما لا يصح أن نقول "ربنا يجعلها آخر الأحزان" فهذه الكلمات لا يصح أن تقال أبدا، فلا أحد يتصور أن الأحزان تنتهي فكلنا سنموت ولن يبقى أحد إلا وجه الله ذو الجلال والإكرام

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