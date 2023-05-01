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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لتطوير الصناعة.. لجنة النقابات بالحوار الوطني: الدولة تدعم أصحاب الأعمال

مجدي البدوي
مجدي البدوي

علق مجدي البدوي المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم العاملة غير المنتظمة في احتفالية عيد العمال.

 

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وقال مجدي البدوي مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري  في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دى إم سي"، :"  حوار الرئيس السيسي مع أصحاب الشركات في احتفالية عيد العمال كان في غاية الأهمية ".

 

 وأضاف مجدي البدوي :"  ما رأيناه اليوم يوضح سياسة الدولة الخاصة بالصناعة التي تعتمد على تطوير الصناعة وتعميق المنتج المحلي ".

 

 وتابع مجدي البدوي :" خارطة الطريق في الصناعة المصرية ستكون قائمة على زيادة المنتج المحلي في مختلف الصناعات ".

 

 واكمل مجدي البدوي :"  الدولة ستكون داعم رئيسي لأصحاب الأعمال خلال الفترة المقبلة لإحداث التطوير المطلوب في الصناعة ".

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