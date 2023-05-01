وزير الخارجية الأردني:اجتماع عمان يفتح مرحلة جديدة بعد صراع دام 12 عاما بسوريا

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إن اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق والمملكة العربية السعودية وسوريا أعطى الضوء الأخضر لخارطة الطريق للتسوية الشاملة للأزمة السورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده في العاصمة الأردنية عمان صباح اليوم، وبحضور وزراء خارجية كل من الأردن ومصر والسعودية وسوريا والعراق.

‏وأضاف الصفدي في كلمته، أن اجتماع عمان يفتح مرحلة جديدة بعد صراع دام 12 عاما في سوريا"، لافتا إلى أن العرب يأخذون زمام المبادرة بشأن التسوية السياسية للأزمة في خطوة لوضع حد لمعاناة الشعب السوري ووقف الحصار الاقتصادي وإعادة اللاجئين إلى وطنهم".

وأشار وزير الخارجية الاردني إلى أنه سيتم تشكيل فريق خبراء لتسهيل تعزيز عملية التسوية السياسية في سوريا.