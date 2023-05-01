عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأردني:اجتماع عمان يفتح مرحلة جديدة بعد صراع دام 12 عاما بسوريا

اجتماع عمان
اجتماع عمان

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إن اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق والمملكة العربية السعودية وسوريا أعطى الضوء الأخضر لخارطة الطريق للتسوية الشاملة للأزمة السورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده في العاصمة الأردنية عمان صباح اليوم، وبحضور وزراء خارجية كل من الأردن ومصر والسعودية وسوريا والعراق.

‏وأضاف الصفدي في كلمته، أن اجتماع عمان يفتح مرحلة جديدة بعد صراع دام 12 عاما في سوريا"، لافتا إلى أن العرب يأخذون زمام المبادرة بشأن التسوية السياسية للأزمة في خطوة لوضع حد لمعاناة الشعب السوري ووقف الحصار الاقتصادي وإعادة اللاجئين إلى وطنهم".

وأشار وزير الخارجية الاردني إلى أنه سيتم تشكيل فريق خبراء لتسهيل تعزيز عملية التسوية السياسية في سوريا.

الأردن: حل أزمة السودان لابد أن يكون داخليا بعيدا عن التدخلات الخارجية

إنهاء الأزمة السورية.. البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية في الأردن

الصفدي وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي الأردن العراق السعودية سوريا عمان اجتماع عمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بشأن المشاركة في السوبر

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الغد

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

بعد وفاة مصطفى درويش..عميد معهد القلب السابق يوجه نصائح هامة للمواطنين.. فيديو

موضوعات متعلقة

وزير خارجية الأردن: التوافق خلال اجتماع عمّان للتشاور على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات

الأردن: حل أزمة السودان لابد أن يكون داخليا بعيدا عن التدخلات الخارجية

الأردن والولايات المتحدة تبحثان سبل تعزيز التعاون في المجالات العسكرية

إنهاء الأزمة السورية.. البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية في الأردن

الأردن يُسير 10 شاحنات مساعدات إغاثية إلى سوريا

الأردن يستضيف محادثات بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

الأردن.. حفل زفاف يتحول لـ مأساة كبيرة

ترشيحاتنا

تأجيل الامتحانات.. التربية والتعليم تكشف مصير طلاب البعثة التعليمية المصرية في السودان

بحضور أليو ديانج.. NBA Egypt يقيم ورشة عمل للناشئين والناشئات

رسميا.. لجنة التظلمات تعلق عقوبة كهربا

ليستر سيتي يتعادل مع إيفرتون 2-2 في الدوري الإنجليزي

ضياء رشوان: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام

عضو مجلس السيادة السوداني: حميدتي متمرد ولا تفاوض سوى على الهدنة الإنسانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة عند تناول الحلبة مع الحليب..تعرف عليها

مخيفة أوى.. صورة من جنازة مصطفي درويش هزت السوشيال ميديا

قبل انتهاء يوم العمال..خبير يكشف أبرز الصناعات في مصر القديمة ومفأجاة صادمة

في موسمه.. علامات تكشف البطيخ المغشوش

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ