د.علي جمعة يوضح حالة يقع فيها الطلاق الشفوي.. فيديو

طالب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بضرورة توثيق الطلاق الشفوي، مؤكدًا استقبال دار الإفتاء المصرية، خلال عام واحد، 30 ألف حالة طلاق شفوي.

وقال علي جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن العلماء اتفقوا على وقوع الطلاق الشفوي للزوج إذا كان قاصدًا، مشددًا على ضرورة توثيق الطلاق خلال 30 يومًا؛ وفقًا للقانون .

ونفى عضو هيئة كبار العلماء، مساء اليوم الثلاثاء، وجود أي خلاف بين مؤسسات الأزهر أو دار الإفتاء أو مجمع البحوث الإسلامية أو القضاة؛ بشأن قضية الطلاق الشفوي، لافتًا إلى أن الدراسة المتعمقة لهذه القضية تختلف عن دراستها من الخارج.