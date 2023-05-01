40 جلدة.. علي جمعة يكشف عن عقوبة شرب الخمر في الإسلام.. فيديو

حل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وعلق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، على عقوبة شرب الخمر، قائلا: "هناك جرائم وضع الشارع لها عقوبة منصوص عليها وهناك جرائم أخرى لم يضع الشارع لها عقوبة مخصوصة".

وأضاف: "الجرائم التي لم يضع الشارع لها عقوبة مخصوصة يقوم القاضي بالتعزير فيها على مرتكب الجريمة بما يراه"، مشيرا: "فيما يتعلق بالخمر هناك أحاديث بأن النبي ضرب فيها 40 جلدة"، مؤكدا: "ما تم ذكره حول شارب الخمر ليس هناك به إنكار لحد من حدود الله".

وأوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف،: "سيدنا علي قال أرى أن من سكر هذى ومن هذى سب ومن قذف يجلد 80 جلدة"، موضحا: "سيدنا علي بن أبي طالب رأى أن شارب الخمر يجلد 80 جلدة".