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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوروبا الحائرة.. لماذا يستنكر مواطنو ألمانيا وبلجيكا احتجاجات فرنسا؟

فرنسا
فرنسا


تعيش أوروبا في حالة من الصدمة والارتباك في وقت خرج فيه بعض الفرنسيون إلى الشوارع احتجاجا بشأن إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز.

في مارس، طرحت صحيفة بلجيكية السؤال التالي: "أليس هؤلاء الإغريق مجانين؟" في إشارة إلى الاحتجاجات التي هزت فرنسا منذ شهور بشأن إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل في البلاد.
لم تكن الصحيفة الوحيدة التي تحدبت بقوة على المظاهرات.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الرئيس إيمانويل ماكرون واجه "معركة عملاقة" لتمرير التشريع في فرنسا.
وفي إيطاليا،  تساءل إيل فاتو كوتيديانو  "لماذا لا يخرج الإيطاليون إلى الشوارع كما هو الحال في فرنسا؟" .

 

سترفع الإصلاحات ، التي تم إقرارها الشهر الماضي ،  الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64 - مما أثار 13 يومًا  من الاحتجاج.


الآن ، بعد خمس سنوات من احتجاجات السترات الصفراء التي فتنت الصحافة الأجنبية أيضًا ، يتابع الأوروبيون عن كثب ما يحدث في فرنسا ويكوِّنون رأيهم الخاص حول الحركة.

أجرت يورونيوز مقابلات مع صحفيين من جميع أنحاء القارة لفهم كيف يُنظر إلى الحركة الاجتماعية الفرنسية في أوروبا.

جاءت التعليقات الرافضة بشكل غالب، ضد  الاحتجاج الشديد في البلاد، حيث أن سن التقاعد الحالي في بلجيكا هو 65 ، ومن المقرر أن يرتفع إلى 67 بحلول عام 2030، وهذا يعني أنه في أقل من عقد ، سيصبح العامل متقاعدًا في بلجيكا بعد خمس سنوات من نظيره في فرنسا.  

على الجانب الآخر من نهر الراين ، يجد الألمان أيضًا صعوبة في فهم الغضب في فرنسا.

في ألمانيا ، لا يتقاعد الأشخاص في وقت لاحق فحسب ، بل يحصلون أيضًا على أموال أقل: 1100 يورو شهريًا في ألمانيا مقارنة بـ 1400 يورو في فرنسا ، وفقًا لوزارة التضامن.

 

 

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