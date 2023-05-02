لجنة الصحة بالشيوخ: الرئيس السيسي أهتم برعاية ودعم العمالة غير منتظمة.. فيديو

قال الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس أهتم برعاية ودعم العمالة غير منتظمة داخل الدولة المصرية.

وأضاف "علي مهران" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية تجل وتحترم عمال مصر، مشيراً إلى أن الرئيس يوجه دائما بالاهتمام بالعمالة غير منتظمة منذ بداية عام ٢٠٢٠.

وتابع الدكتور علي مهران، أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء صندوق للعمالة غير منتظمة وصرف ١٠٠٠ جنيه إعانة فورية لهم.