ختام الأنشطة التربوية لذوي الهمم والقدرات الخاصة بالإسكندرية.. صور

شَهِد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية معرض وحفل ختام الأنشطة التربوية لذوي الهمم والقدرات الخاصة، والذي نظمه تعليم الإسكندرية بمدرسة سان جبرائيل بإدارة وسط.

ضم المعرض بين جنباته العديد من الأعمال والأنشطة الخاصة بالمشروعات القومية وجهود القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة وتطوير العشوائيات وإنشاء مشروعات حضارية بديلة، وكذلك التغيرات المناخية، والكوارث والأزمات والزلازل وغيرها، وأنشطة متميزة لذوي الهمم والقدرات الخاصة.

بدأ مراسم الحفل الختامي بالقرآن الكريم والسلام الوطني وعروض فنية وموسيقية، وعروض ( النور مكانه في القلوب، شايلك في قلبي، احنا شبابك يا بلادي، فرحان يا بلادي، أوبريت علمني معاك، وعرض بانتو مايم بعنوان نقطة ميّة، واستعراض الأقصر بلدنا، شكرا ما تكفيش، مصر التي في خاطري، وكورال مدرسة النور، أوبريت قادرون باختلاف، كورال مدرسة الإخلاص للتربية الفكرية، ومسرحية كفاية، وقصائد شعرية في حب مصر ومسرحة المناهج، وذلك بمشاركة أبنائنا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة بمدارس الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور علا سليمان مدير عام الإدارة ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام وبسيوني محمد مدير عام العجمي وعادل حسين مدير عام غرب ومحمد الرفاعي مدير عام برج العرب وأميمة طه مدير عام الجمرك ومحمود شحاتة مدير إدارة التربية الخاصة، ورجب جودة مؤسس ورئيس رابطة شباب أهل التحدي، وجلال عيد وكيل إدارة شرق ورحاب جابر وكيل إدارة وسط و إبراهيم عبد الله رئيس مجلس أمناء إدارة وسط، ولفيف من القيادات التنفيذية والتربوية.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوفير كامل الدعم لذوي الهمم والقدرات الخاصة وتفعيل الأنشطة التربوية وتنظيم معارضها الختامية.