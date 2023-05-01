أبرزها تأخر التراخيص.. أوقاف الإسكندرية تكشف تفاصيل غلق مسجد منذ 5 سنوات

كشف الشيخ سلامة عبدالرازق، مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، عن تفاصيل غلق مسجد بعزبة إبراهيم موسى التابع لإدارة أوقاف المنتزه منذ خمس سنوات تقريبًا، أي عام 2018، وذلك على خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات تركى، بخصوص غلق المسجد الكبير بعزبة إبراهيم موسى.

وأكد الشيخ سلامة عبدالرازق، في بيان اليوم الأحد، أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدًا لتعمير بيوت الله وصيانتها وفقًا للإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن المسجد مغلق منذ 5 سنوات لتأخر أعمال الهدم والبناء بسبب استخراج التراخيص، مطالبًا الدقة في النشر بدلاً من الهدم وتشويه الصور على غير الحقيقة والواقع.

وأشار إلى طرح المسجد في مناقصة عامة وتم الترسية على أحد المقاولين من قبل الوزارة، وجاري حاليًا استخراج تراخيص الهدم والبناء من حي المنتزه ثان، مضيفًا إلى إتمام أعمال الترسية والتعاقد في شهر فبراير الماضي، وأن قيمة التعاقد بلغت 6 ملايين و515 ألفا و840 جنيها.

وأكد سلامة أن الأمر حاليًا لا يخص مديرية أوقاف الإسكندرية حاليا بل يخص حي المنتزه ثان باعتباره الجهة الإدارية المنوط بها استخراج التراخيص، وأنه فور إصدار الحي لرخصة الهدم وإنهاء الإجراءا، سيتم البدء على الفور في إنجاز الأعمال اللازمة بالمسجد.