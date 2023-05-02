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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تدمر صهاريج النفط الروسية وفق مخطط لشن هجوم مضاد

اوكرانيا
اوكرانيا

قالت متحدثة باسم الجيش الأوكراني، إن تقويض اللوجستيات الروسية هو أحد عناصر الاستعداد للهجوم المضاد الأوكراني المتوقع ، بعد أن دمر حريق مستودع وقود روسي كبير في شبه جزيرة القرم.

بينما لم تعترف مباشرة بقصف منشأة تخزين الوقود في ميناء سيفاستوبول في القرم ، قالت القيادة العسكرية الأوكرانية إن 'حريقًا' دمر 10 صهاريج نفط بسعة حوالي 40 ألف طن.

وألقى حاكم المدينة الذي عينته موسكو باللوم على أوكرانيا وقال لاحقًا إن الحريق تم إخماده قبل وقوع الكارثة.

قالت السلطات المحلية ، يوم الاثنين ، إن أنظمة الدفاع الجوي صدت هجمات صاروخية في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة كييف ، بعد أن أصدرت خدمات الطوارئ إنذارات بغارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا.

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وقالت ناتاليا هومينيوك ، المتحدثة باسم القيادة الجنوبية لأوكرانيا ، إن الحريق سبب قدرًا كبيرًا من 'القلق' في الجيش الروسي.

ونقلت وسائل الإعلام الأوكرانية عن هومينيوك قوله للتلفزيون الوطني يوم الأحد 'حقيقة أن الخدمات اللوجستية للعدو قد تم تقويضها ... هذا العمل يعد تحضيرا لهجوم واسع النطاق واسع النطاق يتوقعه الجميع'.

'لذلك يشعر العدو أن موارده تقوض ويبدأ في المناورة'.

وقالت أوكرانيا يوم الجمعة إنها بصدد إنهاء الاستعدادات للهجوم المضاد ضد القوات الروسية ، رغم أن المسؤولين لم يحددوا موعدا لذلك.

وقالت كييف إنها تأمل في أن يغير هجومها المضاد المخطط ديناميكيات الحرب التي اندلعت منذ غزو روسيا لأوكرانيا قبل 14 شهرًا.

الجيش الأوكراني الجيش الروسى الخدمات اللوجستية القيادة العسكرية

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