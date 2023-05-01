عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يعلن خسائر أوكرانيا بعد هجوم روسيا الصاروخي على بافلوجراد

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن الهجمات الصاروخية الروسية على مدينة بافلوجراد الشرقية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 40 آخرين.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي: “صواريخ الروس أودت بحياة شابين. وعولج 40 شخصا آخرون من جروح كما أصيب العديد من النساء والاطفال والرجال”.

جاء الهجوم على بافلوجراد، مركز السكك الحديدية، خلال الموجة الثانية من الضربات الصاروخية على مستوى البلاد في ثلاثة أيام.

 

تقترب.. ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة بشأن وفاة زيلينسكي

إجراء عاجل من زيلينسكي بشأن تمديد التعبئة والأحكام العرفية في أوكرانيا

وقال زيلينسكي إن “فتى يبلغ من العمر 14 عاما قتل بالقرب من مدرسته عندما أصيبت بقنبلة في منطقة تشيرنيهيف القريبة من الحدود الروسية”.

زيلينسكي الهجمات الصاروخية الروسية بافلوجراد روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

بعد وفاة مصطفى درويش..عميد معهد القلب السابق يوجه نصائح هامة للمواطنين.. فيديو

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

تذكرة وعبرة بسيطة.. تعليق صادم من داليا البحيري على وفاة مصطفى درويش

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

موضوعات متعلقة

واشنطن تستعد لنشر قوات الجيش الأمريكي علي أراضي فنلندا.. تفاصيل

تقترب.. ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة بشأن وفاة زيلينسكي

بسبب الخوف من الفيدرالي الأمريكي.. انخفاض حاد في أسعار النفط عالميا

انتقادات واسعة لـ فرنسا بـ الأمم المتحدة بسبب التمييز العنصري والعنف.. تفاصيل

تحذيرات من معركة كبيرة بين روسيا وأوكرانيا.. ماذا يحدث عند نهر دنيبرو؟

رئيس مجموعة فاجنر الروسية يعلن الاستيلاء علي مساحات كبيرة من باخموت

خوفا من التصعيد.. تحرك ألماني لمنع اندلاع حرب بين روسيا وحلف الناتو

إجراء عاجل من زيلينسكي بشأن تمديد التعبئة والأحكام العرفية في أوكرانيا

ترشيحاتنا

شقيقها تبرأ منها.. فنانة شهيرة تروى شعورها بالقهر والجرح وكيف سامحته

بعد الأسعار الجديدة .. أرخص سيارات شيري في مصر

شركة أمن سيبراني تحذر... 5 خطوات لحماية حساباتك من التهكير

البحوث الفلكية تعلن موقف مصر من رؤية خسوف القمر يوم الجمعة

زيلينسكي يعلن خسائر أوكرانيا بعد هجوم روسيا الصاروخي على بافلوجراد

فتوح أحمد: لفيت على دكاترة كبار في مصر وإيطاليا عشان الخلفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في موسمه.. علامات تكشف البطيخ المغشوش

وصفوه بالوباء..300 مليون فأر يهددون بريطانيا.. ما الحكاية؟

رجعو لبعض بعد 6 شهور.. صور تجمع نسرين طافش وزوجها حذفتها من قبل

الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. الصور الأولى من The Crown الموسم السادس

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ