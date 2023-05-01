زيلينسكي يعلن خسائر أوكرانيا بعد هجوم روسيا الصاروخي على بافلوجراد

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن الهجمات الصاروخية الروسية على مدينة بافلوجراد الشرقية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 40 آخرين.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي: “صواريخ الروس أودت بحياة شابين. وعولج 40 شخصا آخرون من جروح كما أصيب العديد من النساء والاطفال والرجال”.

جاء الهجوم على بافلوجراد، مركز السكك الحديدية، خلال الموجة الثانية من الضربات الصاروخية على مستوى البلاد في ثلاثة أيام.

وقال زيلينسكي إن “فتى يبلغ من العمر 14 عاما قتل بالقرب من مدرسته عندما أصيبت بقنبلة في منطقة تشيرنيهيف القريبة من الحدود الروسية”.